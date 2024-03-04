Marmara’da 4.9’luk deprem. İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Marmara’da 4.9’luk deprem. İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan ilk açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun olmadığını, AFAD ve ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Çanakkale’nin Yenice İlçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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“AFAD VE EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan deprem sonrası sonrası herhangi bir olumsuz durumun olmadığını, AFAD ve ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabı X’den şunları söyledi, "Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

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