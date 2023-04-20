Sulama kanalında can pazarı

Adana'da sulama kanalına uçan minibüs akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Minibüs köprünün altında sıkıştı. Minibüsteki biri kadın 4 kişi, CANKUR ekibi tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Sulama kanalında can pazarı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.

Akıntıyla sürüklenen minibüs, kanal üzerinden geçen bir köprünün altında sıkıştı. Minibüste bulunan 4 kişiden 2'si aracın üzerine çıkıp, sulama kanalının köprü ayaklarına tutunarak, yardım istedi.

Yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsün üzerinde yardım bekleyen 2 kişi ile araçtan çıkamayan diğer biri kadın 2 kişi, CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı.

Can pazarının yaşandığı kazada kurtarılan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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