Lüks hayatlarıyla dikkat çeken fenomenlerden Dilan Polat’ın ardından arkadaşı Şulemsi Şule Kayatürk’ün hayatı da merak edilmeye başlandı. Eşi Yasin Türk ile birlikte sosyal medyada dikkat çeken Şule Kayatürk ‘Şulemsi’ adıyla tanınıyor. Peki, Şule Kayatürk kimdir? Dilan Polat’ın arkadaşı Şule Kayatürk Şulemsi neden gündem oldu?

Tutuklama haberleri ile son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın da arkadaşı olan Şulemsi lakaplı Şule Kayatürk, ihtişamlı yaşamı dolayısıyla sosyal medyada konuşulan isim oldu. Herkese açık olan profilini, çok fazla tepki almaya başlayınca kapatan Şule Kayatürk, eşi Yasin Kayatürk ile birlikte yaşadığı hayata dair paylaşımlarda bulunuyordu.

ŞULE KAYATÜRK KİMDİR? ŞULEMSİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Şule Kayatürk, 1.75 boyunda ve oğlak burcu ve Ankaralıdır.

Şulemsi takma adıyla bilinen Şule Kayatürk, eşi Yasin Türk ile yollarını ayırma kararı almıştır. Uzun süreli bir evlilikleri olan bu fenomen çift, beklemedik bir şekilde boşanma kararı almıştır ve bu karar, takipçilerini şaşırtmıştır. İkilinin ayrılığına dair "aldatma" söylentilerine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Daha sonra eşiyle bir süre ayrılık yaşayan Şule Kayatürk, Umre sırasında eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu.

2013 yılından bu yana aktif olarak sosyal medyada etkin olan Şule Kayatürk, farklı mecralarda da kendine yer edinmiştir. Makyaj sanatçılığı, sosyal medya etkileyiciliği ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bu Şulemsi'nin kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.