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Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:05
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Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 1 (bir)
personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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