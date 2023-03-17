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Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel için ilan verdi

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:20
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Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel için ilan verdi

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda (Eczacı pozisyonu hariç) 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 311 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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