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Bir hafta içinde ikinci oldu: Süleyman Hurma'nın büyük acısı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi vefat etti. Hurma'nın geçen hafta da babası hayatını kaybetmişti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:07
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Süleyman Hurma bir hafta içinde iki acı birden yaşadı

Bir hafta içinde ikinci oldu: Süleyman Hurma'nın büyük acısı
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Şükriye Hurma'nın cenazesinin yarın Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi.

Süleyman Hurma, geçtiğimiz hafta bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti.

Uzun süredir tedavi gören Şükriye Hurma, geçtiğimiz hafta vefat eden eşi Ziya Hurma'yla aynı yere, Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenazeye teknik ekip ve futbolcular da katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Şükriye Hurma'ya Allah'tan rahmet, Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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