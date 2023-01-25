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Süleyman Hurma'dan Borini açıklaması. Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği ileri sürülen Borini ile ilgili Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma açıklama yaptı

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 23:18
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Karagümrük'ten Borini açıklaması geldi

Süleyman Hurma'dan Borini açıklaması. Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı geçen İtalyan futbolcuları Fabio Borini ile ilgili açıklama yaptı.

Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Borini'yi İtalya'dan istediler. Resmen başvurdular. Gitmek de istedi. Kendisine veremeyeceğimizi söyledim. 

- Borini'yi Türkiye'den büyük bir kulübümüz istedi.

- Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı. Arkadan dolaşan birkaç kulübümüz oldu. Onlar da arkadan dolaştığı ile kaldı. 

- Borini gibi oyuncuyu şu anda satamam. Satabilmem için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmam lazım. 12 gol, 7 asistle oynayan bir kanat oyuncusu. Attığın daha fazla kurtardığı var. 

- İlginç olan ekonomik olarak sezon başında sıkıntımız vardı, bazı kulüplere Borini'yi alın dedim.

- Bizim takım kaptanımız. Kolay kolay bir yere bırakmak istemiyoruz. Borini'yi böyle bir aşamada kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz. Veriyor olsaydım, İtalya'ya verirdim. 

- Oyuncu İtalya'ya gitmek istedi. Borini ve menajerinden rica ettim. Yerini doldurmak Karagümrük gibi bir kulübün hemen yapabileceği bir şey değil. Sezon başı olsa çok rahat yapabilirdim.

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