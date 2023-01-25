Süleyman Hurma'dan Borini açıklaması. Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı geçen İtalyan futbolcuları Fabio Borini ile ilgili açıklama yaptı.
Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Borini'yi İtalya'dan istediler. Resmen başvurdular. Gitmek de istedi. Kendisine veremeyeceğimizi söyledim.
- Borini'yi Türkiye'den büyük bir kulübümüz istedi.
- Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı. Arkadan dolaşan birkaç kulübümüz oldu. Onlar da arkadan dolaştığı ile kaldı.
- Borini gibi oyuncuyu şu anda satamam. Satabilmem için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmam lazım. 12 gol, 7 asistle oynayan bir kanat oyuncusu. Attığın daha fazla kurtardığı var.
- İlginç olan ekonomik olarak sezon başında sıkıntımız vardı, bazı kulüplere Borini'yi alın dedim.
- Bizim takım kaptanımız. Kolay kolay bir yere bırakmak istemiyoruz. Borini'yi böyle bir aşamada kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz. Veriyor olsaydım, İtalya'ya verirdim.
- Oyuncu İtalya'ya gitmek istedi. Borini ve menajerinden rica ettim. Yerini doldurmak Karagümrük gibi bir kulübün hemen yapabileceği bir şey değil. Sezon başı olsa çok rahat yapabilirdim.
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