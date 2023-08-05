Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Hadi Özışık'ın kardeşi, internethaber kurucusu Süleyman Özışık vefat etti. Süleyman Özışık uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Süleyman Özışık vefat etti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve günlerdir hastanede olan gazeteci Süleyman Özışık, gece yarısı hastanede vefat etti!

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Süleyman Özışık bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Süleyman Özışık neden öldü?

Kansere yakalanan Süleyman Özışık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve tedavi gördüğü hastanede 5 ağustos cumartesi günü vefat etti.

Süleyman Özışık kimdir?

1 Mart 1971 Iğdır doğumlu olan Süleyman Özışık gazeteci ve köşe yazarıdır. İnternet haber sitesinden Hadin Özışık ve Süleyman Özışık yaptığı programlarla adından söz ettirmiştir.

Süleyman Özışık, 5 ağustos 2023 tarihinde vefat etmiştir.

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