Süleyman Soylu hakkında olay iddia. Ankara’nın gündemine bomba gibi düşecek

KKTC’de öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın davasında karar çıktı. Kararda Mustafa Söylemez, 2 kez müebbet hapse çarptırılırken Mehmet Faysal Sözylemez ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre;, Söylemez davada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında rüşvet iddiasında bulundu.

İşte Ankara gündemini sarsacak o iddia. Söylemez mahkemede Soylu’nun o dönem kendisinden rahatsız olduğunu ve kendisinin saklamak istediği şeyler olduğu için emir ve talimat vererek beni gözaltına aldırdığını söyledi.

SOYLU’ NUN KURYESİ ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Devamında Söylemez, “Savcının gözaltı kararı verme gerekçesi ‘Mehmet Faysal Söylemez'in Mustafa Söylemez 'in kardeşi olduğu tespit edilmiştir’ şeklindedir. Sorun şu ki, kardeşimin suçlu olduğunu da henüz ispatlayamadılar. Dosyada suçu işlediğine dair hiçbir maddi somut delil yoktur. Beni gözaltına aldırma talimatını veren 'soysuz' daha sonra kokainci, kumarcı, kara paracı, şantajcı Hüsnü Falyalı'dan milyon dolar almıştır; parayı Hüsnü Falyalı'dan alıp 'Soysuz Süleyman'a getiren kurye kişi eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dır. Bunu ben dahil herkes bilmektedir.” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de 8 Şubat 2022’de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla öldürüldü.

Gerçekleştirilen operasyonlarda cinayetle bağlantılı 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istenmişti.