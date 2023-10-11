Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın yapmış olduğu, "Süleyman Soylu’nun, İstanbul'da bir villada kaldığını ve komşu olmak isteyenlerin 3 milyon 500 bin dolar ödediği" haberini Soylu yalanladı.

Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı

Halk TV’den Seyhan Avşar, bugün yaptığı bir haberde İçişleri eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun 28 Mayıs seçimlerinden birkaç ay önce yani İçişleri Bakanlığı koltuğunda otururken İstanbul’daki bir konut projesinden 3 milyon dolara (83 milyon TL) villa satın aldığını yazmıştı.

Süleyman Soylu söz konusu haberi yalanladı.

Haber üzerine Süleyman Soylu, X hesabından yaptığı açıklamasına "Güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz." sözleriyle başladı.

Solyu açıklamasında, “Günaydın Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz. Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde “gazeteciden”… On beş yıldır Bahçeşehir’de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim. Evi bir yılı aşkın süre önce terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine hedef gösterecek şekilde yine sizler tarafından ifşa edilen oğlum, Çekmeköy’deki başka bir eve tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi. Şimdi onu da ifşa ettiniz. Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak. Daha önce ifşa olan, Halk tv sahibinin de oturduğu, aynı yerde oturmaya devam edecek. Gazeteci olan son cümleden yeni bir haber daha çıkartır, hadi bakalım…” dedi.

78-001.png

soylu-gpkh-cover.jpg

İlgili Haberler
Süleyman Soylu'nun gizli villası ortaya çıktı. Satışı yapan isim her şeyi anlattı, Milyonluk sır
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit! Yazarlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi Gündem
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın Siyaset
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti Dünya
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar Magazin
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar