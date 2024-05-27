Süleyman Soylu'nun ‘sokak hayvanları’ haberine Beştepe’den açıklama

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine karşı çıktığı yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı' iddiası doğru değildir. AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu'ya ait değildir.

Süleyman Soylu'ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.",

NE OLMUŞTU?

Birçok internet haber sitesi tarafından haberleştirilen o iddiada Soylu'nun sözkonusu teklife "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır", "Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” gibi sözlerle tepki gösterdiği iddia edilmişti.