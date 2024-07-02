Süleyman Soylu'ya yeni görev iddiası. MHP'nin hamlesi kulisleri hareketlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında pazarlık konusu olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SÜLEYMAN SOYLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeniçağ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, çok konuşulacak bir kulis bilgisini gündeme getirdi.

Ergin, MHP'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni bir göreve getirilmesi için baskı yaptığını aktardı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden bir göreve getirileceği iddiaları, AKP içindeki değişikliklerle beraber yeniden gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifalarından sonra kulislerde dönen bilgilere göre eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden göreve getirileceği öne sürülüyordu.

"MHP CİDDİ BİÇİMDE BASTIRIYOR"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ergin, "MHP, çok ciddi bir biçimde bastırıyor. Süleyman Soylu'ya yeniden bir görev verilebilir" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koltuğuna eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geleceği öne sürülmüştü.