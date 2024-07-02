Süleyman Soylu'ya yeni görev iddiası. MHP'nin hamlesi kulisleri hareketlendirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Süleyman Soylu'ya yeni görev iddiası. MHP'nin hamlesi kulisleri hareketlendirdi

Gazeteci Fatih Ergin, MHP'nin, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni bir göreve getirilmesi için baskı yaptığını iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında pazarlık konusu olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SÜLEYMAN SOYLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeniçağ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, çok konuşulacak bir kulis bilgisini gündeme getirdi.

Ergin, MHP'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni bir göreve getirilmesi için baskı yaptığını aktardı.

soylu9.jpg

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden bir göreve getirileceği iddiaları, AKP içindeki değişikliklerle beraber yeniden gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifalarından sonra kulislerde dönen bilgilere göre eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden göreve getirileceği öne sürülüyordu.

"MHP CİDDİ BİÇİMDE BASTIRIYOR"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ergin, "MHP, çok ciddi bir biçimde bastırıyor. Süleyman Soylu'ya yeniden bir görev verilebilir" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koltuğuna eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geleceği öne sürülmüştü.

İlgili Haberler
Türkiye Süleyman Soylu'nun döneminde girdiği gri listeden çıktı. İbrahim Haskoloğlu'ndan manidar paylaşım
Süleyman Soylu Devlet Bahçeli’ye desteğe koştu! Cumhur İttifakı karıştı
Saray'ın kararı Süleyman Soylu'yu kızdırdı. Tavrını Ali Yerlikaya konuşurken gösterdi
Süleyman Soylu'nun ‘sokak hayvanları’ haberine Beştepe’den açıklama
Süleyman Soylu'nun ‘sokak hayvanları’ haberine Beştepe’den açıklama
Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı
Süleyman Soylu döneminde çıkan genelge iptal edildi. Vatandaş artık görüntü alabilecek
Son Haberler
Çılgın Türkler Leipzig'de ortaya çıktı. Yaptıkları şov herkesi büyüledi Spor
Çılgın Türkler Leipzig'de ortaya çıktı. Yaptıkları şov herkesi büyüledi
Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti
Erzurum’da sağanak sele neden oldu alt geçitler suyla doldu Gündem
Erzurum’da sağanak sele neden oldu alt geçitler suyla doldu
19 yaşındaki genç annesini ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti Yerel Haberler
19 yaşındaki genç annesini ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti
Esenyurt'ta cadde ortasında drift attı Gündem
Esenyurt'ta cadde ortasında drift attı
Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü Yerel Haberler
Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü