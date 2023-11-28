Süleymaniye Camii’nin minaresine ışık vurunca gözüken mücevherlerin sırrı

Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'in haberine göre; Mimar Sinan, 50 yaşından sonra başladığı 49 yıllık meslek hayatında arkasında toplam 375 eser bıraktı.

Çıraklık eseri olan Şehzade Camii’nden sonra yaptığı Süleymaniye Camii ise Mimar Sinan'ın kalfalık eseriydi.

16'ncı yüzyıl ortalarında Süleymaniye Camii’nin inşaatı uzun bir süre boyunca duraklamıştı. Etrafta türlü dedikodular dönüyor, çevreye hem devlet hem de Mimar Sinan aleyhinde asılsız iddialar yayılıyordu. Halbuki inşaatın durmasının etrafta dönen iddialarla ilgisi yoktu. Hatta caminin pek çok bölümü bitmiş, geriye sadece kubbesinin yapılması kalmıştı. Üstelik ortalığı karıştıran bazı dedikodular İran Şahı’nın kulağına da gitmişti. Şah, kendisine anlatılanlardan sonra Osmanlı Devleti’nin hiç hoşlanmayacağı bir paketi saraya göndermişti. Süleymaniye Camii’nin hikâyesi işte bu paketin saraya ulaşması ile değişti. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri, dönemin en büyük caminin hikâyesini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu anlattı.

ONLARCA DEDİKODU KULAKTA KULAĞA YAYILDI

İnşaatına başlandıktan bir süre sonra caminin yapımına ara verilerek külliyeye ait binaların inşaatına başlanmıştı. Bu yüzden caminin tamamlanması gecikmişti. Aslında caminin pek çok bölümü bitmiş, sadece kubbesinin yapılması kalmıştı. Mimar Sinan’ın yapılan temellerin iyice oturması için bir süre beklenmesi gerektiğine inanması nedeniyle o süreçte cami çevresindeki yapıların inşasına devam ediliyordu.

Sultan Süleyman ise yaşlandığı için vefat etmeden camisinin tamamlanıp ibadete açıldığını görmek istiyordu. Ancak sadece Sultan değil halk da caminin inşasının tamamlanmasını bekliyordu. İnşaatın durduğu günlerde önce halk arasında sonra sınır dışında yayılan dedikodular ise olayın boyutunu değiştirdi.