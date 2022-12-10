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Sultanbeyli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de  3 katlı bina girişinde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması sonucu bir işçi, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.  

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:16
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Sultanbeyli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Sultanbeyli, Adil Mahallesi, Aslı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın girişinde saat 15.00 sıralarında alt yapı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Toprak kayması sonucu Turan Tuna (61) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş makinası yardımıyla göçük altında kalan işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri sokağa şerit çekerek önlem aldı. Turan Tuna olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Turan Tuna'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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