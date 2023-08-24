Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli'de, Y.E.G. ve D.K'nin bir araçla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, yapılan takip sırasında şüphelilerin, 1 kişiyi daha aldıkları aracı Mehmet Zahid Kotku Caddesi üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 10 kilitli poşet içinde satışa hazır vaziyette esrar, 14 kilitli poşet uyuşturucu hap ile 2 folyoya sarılı kokain ele geçirilirdi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 poşet içinde 470 gram esrar ile 32 poşet halinde 522 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler Y.E.G. ile D.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.