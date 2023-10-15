Sultangazi iplik imalathanesinde yangın

Sultangazi’de bir iplik imalathanesinde yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle itfaiyeciler yangına müdahale etmekte güçlük yaşadı.

KAYNAK: İHA
Sultangazi iplik imalathanesinde yangın


Edinilen bilgilere göre Sultangazi 2107 sokakta bulunan 2 katlı iplik imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İmalathaneden çıkan yoğun dumanı gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

O sırada imalathanede mahsur kalanlar ile yangının sıçrama ihtimali bulunan binalardaki kişiler çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları başladı.

ÇATIYI TESTEREYLE KESTİLER

Yangın sebebiyle gökyüzünü yoğun duman kaplarken, itfaiyeciler zaman zaman alevlere müdahale etmekte zorlandı. Testere yardımıyla çatıda delik açan itfaiyeceler, yangına buradan müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangını gören mahalle sakini Erhan Şentürk, "Börekçiye girerken bir duman yoktu ancak börekçiden çıkarken duman vardı.

Ne olduğunu anlamaya çalıştım, sonra itfaiyeyi aradım. Önce yandaki otelde çatıda birileri vardı, önce otel zannettim. Hızlı gelirseniz daha iyi olur demiştim. Onlar da çok hızlı bir şekilde geldiler buraya" dedi.

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"ÇOCUK ODASINA GEÇTİM, BAKTIM Kİ YANGIN VAR"

Yangın sırasında evinde haberleri izlediğini söyleyen Osman Koçer, "Hanım geldi bana ‘yukarıda bir takırtı var ne bu’ dedi. Çocuk odasına geçtim, baktım ki takırtı değil yangın var. ‘Ev yanıyor’ dedim hemen kiracının yanına çıktım.

Kiracı zile bastım duymadı ama evin içini duman sardı. Aşağıya indim çocukları çağırdılar, aşağıya inildi. O zamana kadar itfaiye geldi’’ ifadelerini kullandı.

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