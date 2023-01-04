Sultangazi'de dehşet anları: Kahraman itfaiyeciler 10 kişiyi yangından kurtardı

AA'da yer alan habere göre, Esentepe Mahallesi 2871 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6’sı çocuk 10 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Bu kişiler tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinlerinden Mehmet Karataş, itfaiyenin eşi ve 3 çocuğuyla kendisini tahliye edip kurtardığını belirterek, olay sırasında yakınlarının telefonla aramasıyla uyandıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.