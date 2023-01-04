4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sultangazi'de dehşet anları: Kahraman itfaiyeciler 10 kişiyi yangından kurtardı

Sultangazi'de dehşet anları: Kahraman itfaiyeciler 10 kişiyi yangından kurtardı

Sultangazi’de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:08
Takip Et

Sultangazi'de dehşet anları: Kahraman itfaiyeciler 10 kişiyi yangından kurtardı

Sultangazi'de dehşet anları: Kahraman itfaiyeciler 10 kişiyi yangından kurtardı
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Esentepe Mahallesi 2871 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6’sı çocuk 10 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Bu kişiler tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinlerinden Mehmet Karataş, itfaiyenin eşi ve 3 çocuğuyla kendisini tahliye edip kurtardığını belirterek, olay sırasında yakınlarının telefonla aramasıyla uyandıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
1
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
2
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
3
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
5
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
6
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
7
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.