22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada

Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada

Sultangazi'de annesini ziyarete eden Çetin Altındağ, evden çıktığı sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, oğlunun vurulduğunu gören anne sinir krizi geçirdi. 

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:29
Takip Et

Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada

Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
+
Aa
-

(DHA) - Olay, 16.00 sıralarında Gazi Mahallesi, 1419 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, annesini ziyarete gelen Çetin Altındağ bir süre sonra dışarı çıktı. Motosikletli iki kişi, binanın önünde telefonla konuşan Altındağ'ın yanına yaklaştı.

Motosiklette bulunanlardan biri Altındağ'a silahla ateş etti. Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Altındağ ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunun silahlı saldırıya uğradığını gören annesi sinir krizi geçirdi. Polis saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olayın yaşandığı sokak üzerinde esnaf olan Serhat Karakaya, "Dükkanda oturduğumuz sırada silah sesi geldi, ateş edip gittiler motorlu iki kişi. Ondan sonra polis ekipleri geldi" diyerek yaşananları anlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşan Çetin Altındağ'ın yanına yaklaşan iki kişiden birinin ateş ettiği görülüyor. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
6
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.