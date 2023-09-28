Sultangazi'de hafriyat kamyonu 6 araca çarparak durabildi

Kaza, 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JN 2030 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.

Kazada 3 kişi bulundukları araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.