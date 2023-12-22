Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 ölü
Sultangazi’de kız arkadaşını almak için otelde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, kız arkadaşını almak için otele gelen Barış Özdoğan’a (21), otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunurken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Özdoğan’ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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