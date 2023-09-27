Sultangazi’de tacizciye meydan dayağı. Gizlice fotoğraflarını çekiyordu

İstanbul’da yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Sultangazi’de tacizciye meydan dayağı. Gizlice fotoğraflarını çekiyordu

Dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, İddiaya göre bir kişi, ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince taciz edilen kadını uyararak Alican.A’ nın yanına gitti. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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