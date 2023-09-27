Sultangazi’de tacizciye meydan dayağı. Gizlice fotoğraflarını çekiyordu

İstanbul’da yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.