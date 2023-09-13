15 yaşındaki kız çocuğu şoförün kendisini taciz ettiği anları kaydetti

Muğla’dan, 6 Eylül saat 21.30’da, otogardan 41 EF 729 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne binen H.B, Düzce’de yaşayan yengesini ziyaret etmek için yola çıktı.

Yolculuk sırasında otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arkasına oturdu. İddiaya göre şahıs, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuğun arasından elini uzatarak genç kıza dokunmaya başladı. Bir anda irkilen genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

Düzce’de otobüsten inen genç kız, olanları yengesine anlattı. Genç kız yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu. Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu polis ekiplerine delil olarak sundu. Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı.