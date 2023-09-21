Markette taciz. İğrenç görüntüler

Bursa'da bir markette alışveriş yapan kadının etek altı görüntüsünü çeken market çalışanı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Markette taciz. İğrenç görüntüler

Bursa'da bir zincir marketin şubesinde kaydedilen iğrenç taciz görüntüleri ortaya çıktı. görüntüler mide bulandırdı.

Market çalışanın alışveriş yapan kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti. İğrenç taciz güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlarda tacizci, alışveriş yapan kadına arkadan sessizce yaklaştığı görülde. Yere eğilen tacizci yere eğilip kadının eteğinin altından görüntü aldığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tacizciye tepki yağdı. Tacizcinin yakalanması istendi.

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