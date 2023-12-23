Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 'Çam süslemek Türk geleneğidir, Avrupalılar Noel kutlamasını bizden aldı'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 'Çam süslemek Türk geleneğidir, Avrupalılar Noel kutlamasını bizden aldı'
Sümerolog ve tarihçi Dr. Muazzez İlmiye Çığ’dan ezberleri bozan Noel açıklaması. Çığ yaptığı açıklamada Çam süslemenin Türk geleneği olduğunu ve Noel kutlamasını Avrupalıların bizden aldığını ifade etti.

Yılbaşının yaklaşması ile vatandaşların çoğu yılbaşı için hazırlıklarını yaparken, bir kısım insan da yılbaşı ile noel kutlamasını karıştırarak insanların sevinçlerine karışıyor, sokaklarda gezip insanları bu konuda eleştiriyor ve kutlama yapmak isteyen insanların sevinçlerini kursağında bırakıyor.

Sümerolog ve tarihçi olan Dr.Muazzez İlmiye Çığ, bir kanala yaptığı açıklamada ezberleri bozacak bilgileri aktardı.

Eskiden Anadolu’da bazı düğünlerde hediye diye Çam dalı gönderildiğini ifade eden Çığ, bu geleneğin az da olsa halen devam ettiğini ama devam ettirenlerin ne olduğunu bilmediklerini belirtti.

Avrupalıların ise Noel kutlamasını bizim geleneklerimizden aldıklarını söyleyen Çığ, birçok kişinin bu konuda yanlış bilgilere sahip olduğunu ortaya koydu.

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