Suriye yılbaşını kutlamaya hazırlanıyor. Savaş var denilen ülkede her yer ışıl ışıl

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Suriye yılbaşını kutlamaya hazırlanıyor. Savaş var denilen ülkede her yer ışıl ışıl
Türkiye’de yaşayan sığınmacılar Suriye’de ‘savaş var’ bahanesiyle ülkede kalmaya devam ediyor. Suriye’de yaşayan Suriyeliler işe ışıl ışıl sokaklarda yılbaşını kutlamaya hazırlanıyorlar. İşte ‘savaş var’ denilen ışıl ışıl Suriye sokakları.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hükümetin uyguladığı açık kapı politikası sebebiyle milyonlarca Suriyeli ülkemize akın ederken, artık öyle hale geldiler ki savaş bitmesine rağmen geriye dönmeyeceklerini açık açık beyan ediyorlar.

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ‘savaş var’ bahanesiyle ülkede tutulmaya çalışılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler Suriye gerçeklerini gözler önüne serdi.

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı hazırlıklarının görüntülendiği Suriye, ‘savaş var’ diyenlerin aksine başkent Şam'dan gelen ışıl ışıl görüntüleriyle gündem oldu.

Noel kutlamalarının geçtiğimiz yıllarda da yapılmaya devam edildiği ülkede, caddeler ve sokaklar süslenirken, vatandaşların sokaklarda güvenle gezdiği görüntüler gerçekleri ortaya çıkardı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 10’unun Hristiyan olduğu Suriye bir taraftan 25 Aralık'taki Noel’i kutlamaya hazırlanırken, diğer taraftan da ışıl ışıl cadde ve sokaklarıyla yılbaşını bekliyor.

Suriye’nin ışıklarla süslenen caddeleri sosyal medyada gündem olurken, o anlar ‘Hani nerede savaş?’ sorularıyla defalarca paylaşıldı.

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