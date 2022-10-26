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Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı'nda partiye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye çocuk yapma tavsiyesi verirken kullandığı ifadeler tepki toplarken, kızı Sümeyye Erdoğan'ın kullandığı ifadeler babasının sözlerine eleştiri olarak yorumlandı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 13:31
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Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
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KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gazeteciler Dolmabahçe Resim Müzesi bahçesinde buluştu. Vakfın düzenleyeceği ‘Kültürel Kodlar ve Kadın’ zirvesine ilişkin konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, babasının hoşuna gitmeyecek açıklamalarda bulundu.

Sümeyye Erdoğan şunları kaydetti:
“Bir tarafta geleneksel kodlar diğer tarafta seküler zihniyet kadını kendi tahakkümü altına almaya çalışıyor. Bu karmaşada özellikle muhafazakâr şehirli kadınların ciddi bir sıkışmışlık yaşadığını görüyoruz. Kimliğimizi illa bir şeyler ile etiketlemeye çalışmayın. Dindar, aileyi korumaya çalışan ama bir yandan da kamusal alanda var olmaya çalışan kadınlarız. Bunların hepsi bir arada olabilir. Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun, topluma faydası dokunsun. Bu sebeple de diyoruz ki: ‘Kadın hakları meselesi sadece kadınların değil tüm toplumun meselesidir.’ Annelik ve aile konusu mesela. ‘Neden kadın diyorsunuz da aile demiyorsunuz?’ eleştirileri geliyor. Gereksiz bir zorlama. Nihayetinde kadın için çalışıyor olmak aileyi önemsemediğiniz anlamına gelmez. Ayrıca kadın sadece aile içinde olduğu zaman mı kıymetli?”


ERDOĞAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Erdoğan, AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye rozet taktığı sırada Çelebi’nin eşi için tepki çeken sözler söylemişti.
Erdoğan Çelebi’ye “Çocuk var mı?” diye sormuş, Çelebi de “Bir tane var, (eşim) Doktora yapıyor'', kariyer şeklinde yanıtlamıştı. Erdoğan ise bu cevap üzerine “Olmaz, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım” demişti.

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Tekin Ertürk
26.10.2022 14:15
Sümeyye de yüce Kuran'ı okumamış. Neden? Yirmi yıldır neredeydi?  
 
yerli milli
26.10.2022 14:03
akp kaymak tabasını kasdetmiyor. onlar kolejlerde, yabancı ülkelerde tahsil yapıyorlar. seçmenleri kasdediyor.  
 
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