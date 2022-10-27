Yılmaz Özdil Türkiye Bartın'ın yasını tutarken Saray'da yapılan eğlenceyi açıkladı

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçı Edip Akbayram’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vereceği konserin Amasra’daki maden kazası gerekçe gösterilerek yasaklanmasına tepki gösterdi.

Özdil, Akbayram’ın konseri iptal edilirken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Yusuf İslam konserini hatırlattı.

Konser esnasında çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşarak “Sarayda konser dinleyip, ertesi gün Edip Akbayram’ın konserini “Bartın matemi” nedeniyle iptal ettiler!” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

EDİP AKBAYRAM'IN KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Kdz. Ereğli Belediyesi, Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilçede vereceği Cumhuriyet Konseri'nin, Zonguldak Valiliği tarafından, Amasra'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla ‘14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.”

KIZI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Edip Akbayram'ın kızı Türkü, sosyal medya hesabından babasının konser iptaline ilişkin açıklamasını paylaştı. Edip Akbayram'ın açıklaması şöyle:

“72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak, hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim. 14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil."

YUSUF İSLAM'DAN BEŞTEPE'DE KONSER, ERDOĞAN'A GİTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran ve daha sonra "Yusuf İslam" adını alan İngiliz müzisyen, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

AA'nın haberine göre konseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da izledi.

Yusuf İslam, konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti.

NE OLMUŞTU?

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaşanan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım." sözleri tepki çekmişti.