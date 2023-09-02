Sümeyye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sümeyye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sümeyye ne demek? Sümeyye isminin anlamı nedir?
SÜMEYYE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sümeyye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk Müslüman olan kadın sahabelerden.
- Surat, çehre, yüz.
- Yüksek, üstün, yüce.
- Cennette olan.
SÜMEYYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sümeyye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sümeyye adını koymak caizdir.