Sümeyye ne demek? Sümeyye isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sümeyye de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Sümeyye ne demek? Sümeyye isminin anlamı nedir?