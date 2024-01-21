Sumudica'nın hareketleri olay oldu. Gazeteciler maç sonu protesto etti

Trendyol Süper Lig’in 21. Haftasında Gaziantep FK Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar 2-2 berabere kalarak 3 puanı kaçırdılar.

Gaziantep’in Rumen hocası Marius Sumudica mücadelenin ardından kazanmayı hak eden tarafın kendilerinin olduğunu söyledi. Ancak basın toplantısına bu sözler yaşanan tartışma damgasını vurdu.

Karşılaşmanın ardından Sumudica basın toplantısına gittiği sırada bazı gazeteciler Rumen hocanın maç sonu yaptıklarını doğru bulmayarak alanı terk etti. Bir gazeteci ise Sumudica’ya maç sırasında ve sonrasında yaptıklarının doğru olmadığını ifade etti.