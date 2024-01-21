Trabzonspor Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Icardi gelişmesi

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Trabzonspor Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Icardi gelişmesi
Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın ilk 11'leri açıklandı. Icardi maça yedek başlayacak.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

ICARDI YEDEKLERDE

Uzun süredir forma giyemeyen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbiye yedek başlayacak.

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