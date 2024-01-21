Trabzonspor Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Icardi gelişmesi

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha
ICARDI YEDEKLERDE
Uzun süredir forma giyemeyen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbiye yedek başlayacak.
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