Hakemler TFF'ye kızdı sahaya çıkmadı. Bütün maçlar iptal edildi

MHK’nın son günlerde duyurduğu klasman listeleri Ağrı İl Hakem Kurulu’nu memnun etmedi ve kurul üyeleri istifa etti.

Bu yüzden Ağrı’daki hakem sorunu nedeniyle 20 ve 21 Ocak 2024’te yapılması planlanan amatör maçlar ertelendi.

Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş ve yönetim kurulu üyeleri Osman Sarı, Cumali Duru, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Ali Alpaslan, Ağrı’dan hiçbir hakemin klasman listelerine alınmadığını ve var olan hakemlerin de listeden çıkarıldığını görünce tepki gösterip istifa etti.

Bu durum Ağrı’daki tüm amatör maçların ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.