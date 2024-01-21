Samsunspor'da Emre Kılınç frikikten atı. Fenerbahçe şaştı kaldı

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Samsunspor'da Emre Kılınç frikikten atı. Fenerbahçe şaştı kaldı
Fenerbahçe'ye konuk olan Samsunspor'da Emre Kılınç beraberliği getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor Fenerbahçe deplasmanında.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar şık bir golle beraberliği buldu.

Sağ kanattan kaleye çapraz bakan bir konumda serbest vuruş kazanan Samsunspor'da topun başına geçen Emre Kılınç'ın şutu doğrudan kaleyi buldu.

Çizgiyi geçip geçmediği tartışılan pozisyonda VAR kontrolü sonrası Samsunspor beraberliği buldu.

Samsunspor'un golü bulduğu faul pozisyonunda Fenerbahçeliler yoğun bir şekilde hakeme itiraz etmişti.

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