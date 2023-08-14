Sünnet düğününde 60 kişi yemekten zehirlendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sünnet düğününde yedikleri yemekten zehirlenen 60 kişi, hastaneye başvurdu.

Sünnet düğününde 60 kişi yemekten zehirlendi

Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılan davetlilere pilav, tavuk, ayran ve tulumba tatlısı ikram edildi. Gece saatlerinde bazı davetlilerde, bulantı, kusma, baş dönmesi ve mide ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. 60 kişi kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, bu kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi. Tedavileri tamamlanan 50 kişi gece saatlerinde taburcu oldu. Diğer 10 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve bugün taburcu edilecekleri öğrenildi.

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