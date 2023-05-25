Sunucu Nur Viral Esra Ezmeci'ye neden boşandığını itiraf etti. Canlı yayında sürpriz açıklama

Nur Viral yıllar sonra neden boşandığını yayınında Esra Ezmeci ile konuşurken itiraf etti. Güzel sunucu "Sadece cinsel ilişki değil yalan da aldatmak" diyerek özel hayatına dair samimi konuştu. Nur Viral konuşmasının devamında "Yine olsa yine yıkarım" dedi.

Sunucu Nur Viral Esra Ezmeci'ye neden boşandığını itiraf etti. Canlı yayında sürpriz açıklama

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Klinik Psikolog Esra Ezmeci Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında kadın erkek ilişkilerine dair gelen soruları yanıtlıyor.

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Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan Ezmeci bir izleyicinin "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu yanıtlarken sunucudan da samimi bir itiraf geldi.

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''SADECE CİNSEL İLİŞKİ DEĞİL...''

Nur Viral, güven ve aldatma konuları konuşulurken "İçime sindiremem ikili ilişkilerim de böyle hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Affeder gibi gözükebilirim ama eskisi gibi olmaz. Bana sadece aldatmak karşı cinsle yaşadığı sadece bir cinsel ilişki değil, yalan da benim için aldatmak... Kendimi kandırılmış hissederim. Ben evliliğimi bu yüzden yıktım, yine olsa yine yıkarım. Dürüst olacaksın ya!'' diyerek eşinden boşanma sebebini itiraf etti

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