'Kayınvalide fantezisi' Esra Ezmeci'yi şoke etti

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren klinik psikolog Esra Ezmeci "Kaynanam cinsel içerikli hediyeler alıyor, ne yapmalıyım" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Özellikle sosyal medyadan takipçilerine verdiği cinsellik ve ilişki tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ve "yeni Haydar Dümen" olarak anılan Esra Ezmeci sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen birbirinden garip sorulara verdiği yanıtlarla da sık sık gündem olmayı başarıyor.
İşte o soru ve yanıtlardan bazıları...