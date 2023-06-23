'Kayınvalide fantezisi' Esra Ezmeci'yi şoke etti

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren klinik psikolog Esra Ezmeci "Kaynanam cinsel içerikli hediyeler alıyor, ne yapmalıyım" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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'Kayınvalide fantezisi' Esra Ezmeci'yi şoke etti 1

Özellikle sosyal medyadan takipçilerine verdiği cinsellik ve ilişki tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ve "yeni Haydar Dümen" olarak anılan Esra Ezmeci sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

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'Kayınvalide fantezisi' Esra Ezmeci'yi şoke etti 2

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen birbirinden garip sorulara verdiği yanıtlarla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

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İşte o soru ve yanıtlardan bazıları...

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'Kayınvalide fantezisi' Esra Ezmeci'yi şoke etti 52
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