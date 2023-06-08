Esra Ezmeci Nur Viral'i yine utandırdı. Canlı yayında uygulamalı olarak gösterdi

Klinik Psikolog Esra Ezmeci sık sık Nur Viral'in programına katılıyor. Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere tavsiyeler verirken söyledikleriyle yine Nur Viral'i utandırdı. Esra Ezmeci çapalama tavsiyesi vererek "Okşa, arzula" diyerek Viral'in üzerinde canlandırma yaptı.

Esra Ezmeci Nur Viral'i yine utandırdı. Canlı yayında uygulamalı olarak gösterdi

Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtladı. Erkek kadın ilişkilerine ve cinsel hayata dair tavsiyelerde bulunan Ezmeci, izleyenleri ekran başına kilitledi.

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Esra Ezmeci son olarak yine yayında söylediği sözlerle Nur Viral'i utandırdı. Esra Ezmeci konuşmasında "Evrene ne veriyorsan onu alıyorsun, adamın beynine kodluyorsun, kocanın kulağına fısılda, çok güvenilir de çapala onu mesela. Çok güzel bir anın içinde çapalıyorsun" dedi.

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ESRA EZMECİ ÇAPALAMAYI ANLATTI

Nur Viral çapalamanın detaylarını sorunca Ezmeci "Güzel sözler sessiz ama, seni seviyorum, Bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyerek omzunu elini sıkınca dokunarak" dedi.

Nur Viral ise "Adam demezmi neden elimi sıkıyorsun?" sorusunu sordu. Esra Ezmeci "Okşuyorsun adamı, masaj yapıyorsun" yanıtını verdi.

Nur Viral bu anlarda ne diyeceğini bilemeyerek gülümsedi ve "Reklama gidelim" dedi.

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Reklam sonrasında ise çapalamayı Nur Viral'in ellerinde canlandırma yaparak gösterdi ve "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyi bilirsiniz. Güzel güzel konuşun" diyerek tavsiye verdi.

Nur Viral ise "Ben bunları söylerken gülerim" dedi.

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