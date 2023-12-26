Süper Kupa maçının VAR hakemi açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Süper Kupa maçının VAR hakemi açıklandı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile son Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa karşılaşması 29 Aralık Cuma günü oynanacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak.
Dev mücadelede VAR ve AVAR olarak görev yapacak isimler de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Müsabakada Emre Malok VAR, Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu ise AVAR olarak görev yapacak.

whatsapp-image-2023-12-26-at-12-24-31.jpeg

İlgili Haberler
Bu sefer hakem futbolculara saldırdı! Ortalık karıştı
Bu sefer hakem futbolculara saldırdı! Ortalık karıştı
Son Haberler
İşte o çadırın içi. Belki de son yemekleriydi. 4 şehit komando da orada Gündem
İşte o çadırın içi. Belki de son yemekleriydi. 4 şehit komando da orada
Müge Anlı'nın programında arkadaşını vurduğunu itiraf etti Gündem
Müge Anlı'nın programında arkadaşını vurduğunu itiraf etti
Beşiktaş'ta bir kişi, yolcu seçen taksiciyi dövdü Video
Beşiktaş'ta bir kişi, yolcu seçen taksiciyi dövdü
Bebek ve çocuklar ne zaman uyumalı? Çocuklar hangi saatte uyursa daha çabuk büyür? Sağlık
Bebek ve çocuklar ne zaman uyumalı? Çocuklar hangi saatte uyursa daha çabuk büyür?
Erbil'de uçuşlar askıya alındı Dünya
Erbil'de uçuşlar askıya alındı
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile final mi yapacak? Magazin
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile final mi yapacak?
Merkez Bankası'nın eski kara kutusu asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası'nın eski kara kutusu asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı