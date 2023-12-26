Süper Kupa maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile son Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa karşılaşması 29 Aralık Cuma günü oynanacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Dev mücadelede VAR ve AVAR olarak görev yapacak isimler de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Müsabakada Emre Malok VAR, Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu ise AVAR olarak görev yapacak.