Suudi Arabistan Kralı Fenerbahçe Galatasaray maçı için garanti istedi! Nihat Kahveci’nin telefonda anlattı

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Suudi Arabistan Kralı Fenerbahçe Galatasaray maçı için garanti istedi! Nihat Kahveci’nin telefonda anlattı
Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki kalitesiz futbolu eleştiren Nihat Kahveci canlı yayında ilginç bir mizansen yarattı.

Nebil Evren ile NutSpor YouTube kanalındaki programda Nihat Kahveci Süper Kupa finali için Suudi Arabistan Kralına garanti verdi!
0-0 biten Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrasında kötü futbol nedeniyle iki takımı da eleştiri yağmuruna tutan Nihat Kahveci canlı yayında ilginç bir şova imza attı.
Suudi arabistan Kralı’ndan telefon geldiğini söyleyen Kahveci’nin konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Karşısında kral varmış gibi telefonu açan Nihat Kahveci’nin işte o dialoğu:

Suudi Arabistan Kralı arıyor.
Maçı izlemiş.
Nebil Evren: İptal mi maç?
Yoo yoo. Böyle oynamazlar sayın kralım.
Daha iyi oynanacak.

Daha sonra sözlerine devam eden Kahveci, Nebil Evren’e şu ifadeleri kullandı:
Bak yapacak bir şey yok.
Sen Suudi Arabistan Kralısın.
Fenerbahçe Galatasaray derbi dimi.
Cuma günü maçın var ülkende.
Stadı dolduracaksın.
Para vermişsin.
Dünyaya reklam yapacaksın.
Maçı izleyip, Dursun Özbek’le Ali Koç’u arasa, “Bana bugün maç var dediniz. Ne zamandı. Ben mi kaçırdım” dese. “Gelmeyin” dese.
Haksız mı?

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