Bu sefer hakem futbolculara saldırdı! Ortalık karıştı

Kuveyt Ligi'nde Al Nasr ile Al Salmiya karşı karşıya geldi.
Mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI
Karşılaşma sonrası futbolcular, kendilerini azarlayan hakeme saldırıda bulundu.
Hakem de futbolculara karşılık verince ortalık karıştı.
Yetkililer kavgayı ayırmakta zorluk çekti.
ORTA HAKEM FUTBOLCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Maçın orta hakem ise futbolcuların üzerine yürüdü ve sert tepki verdi.
Hakemin araya giren yetkililer olmasa futbolcuları dövmek istemesi dikkat çekti.
FARUK KOCA HATIRLATILDI
Türk kullanıcılar, görüntülerin altına Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı anlar hatırlatılarak, esprili yorumlar yaptı.
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