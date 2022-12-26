Jesus Güneş Karaoğlan! Yok mu bir cankurtaran

Oh be dedik. Dünya kupası arası bitti diye sevindik. Süper Lig'e dönecektik. Heyecan içinde maçları izleyecektik.

İzledik izlemesine de...

Maç mı seyrettik, işkence mi çektik?

Bu nedir kardeşim? Biz ne günah işledik?

Ya Dünya Kupası'nda oynanan futbol değil! Ya da bu bizim izlediğimiz futbol değil!

Ayıp yahu! Bu nedir?

Önce haftanın dev maçından başlayalım, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına bir bakalım.

İlk yarı ızdırap verdi, ikinci yarı Trabzonspor gözümüzün pasını sildi. Ya Fenerbahçe? Sezon başındaki Fenerbahçe'nin yerinde yeller esti.

Ne oluyor, neler oluyor?

Bu takım ikide bir neden kırmızı kart görüyor, eksik kalıyor?

Bir hakem, iki hakem, üç hakem! Hep mi hakem suçlu? Crespo'nun Trabzon'da gördüğü kırmızı kart dibine kadar doğru! Kırmızı göreceği ilk yarıdan belliydi. Bunu bir tek Jesus göremedi. Kırmızıyı geçelim. Nedir bu takımın hali? Sanki hepsi de Dünya Kupası'na gitmiş, sabah akşam maça çıkmış. Ayakta zor duranlar var. Topu iki adım ileri atamayanlar var. Var oğlu var. Kimse kusura bakmasın. Nasıl iyiyken övüyorsak kötüyken de yeriyoruz. Jesus'u ayıplıyoruz. Bu takım nasıl bu hale geldi, anlayamıyoruz.

Gelelim Şenol Güneş'e... Hocam Gaziantep'teki bu takımın hali ne? Atiba 40 yaşında hocam yazıyla da belirteyim kırk yaşında. 40 yaşındaki bir adamı, bir de yanına Necip'i koyarak nasıl sürersin sahaya. Atiba-Necip ikisilinden ne umdun bi söyle Allah aşkına. Böyle bir orta saha olursa nasıl sokacaksın ilerideki gol pozisyonuna. Hem Beşiktaş'a yenilmemek için sahaya çıkmak yakışıyor mu? İş işten geçtikten sonra değişiklikleri yapmışsın ne fayda? Seni de ayıplıyorum hocam. Senin gibi bir teknik adama yakışmadı bu.

Bir de Atilla Karaoğlan skandalı var tabi. Onu da aşağıda ceza tahtası köşesinde okuyacaksınız.

Ligde lider Galatasaray oldu, zor da olsa İstanbulspor'u yendi. Bravo. Ama futboluna hele de son dakikalardaki pes yani. Ankaragücü, Başakşehir, Sivas deplasmanda kazandı. Konyaspor-Alanya maçı nefesleri kesti.

Önce haftanın sonuçlarına bakalım:

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Konyaspor-Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR

Bir büyük devirdi, Abdullah Avcı'nın dev maçlardaki üstünlüğü devam etti. Maça iyi başlamadı, hatta kötünün kötüsü Fenerbahçe'ye ayak uydurmaya çalıştı! Ama ikinci yarıda işin rengi değişti. Avcı soyunma odasında ne dediyse her futbolcusu aslan kesildi. Fenerbahçe'yi bileğinin gücüyle yendi, ligde Trabzonspor'suz zirve hesabı olmaz dedi.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: GOMIS

Adam 37 yaşında. Civa gibi hala. Tam bir profesyonel. Kendisine nasıl bakıyorsa, gençlere örnek almalı. Yedek kaldı yılmadı, bir ara gönderilmesi bile gündeme geldi aldırmadı. Gözlerini kapadı vazifesini yaptı. İster son 5 dakika, ister ilk onbir. Kapris yapmadı. Bu Seferovic de kim, ben varken o neden oynuyor diye ağzını bile açmadı. Okan Buruk ne zaman görev verirse çıktı sahaya en iyisini yaptı. İstanbulspor'a da 2 gol attı, takımını ligin zirvesine taşıdı. Gomis'e tebrikler, alkışlamayan ayıp eder.



HAFTANIN KARMASI:

BAHADIR (ANKARAGÜCÜ)

YASİN (ANKARAGÜCÜ), NELSSON (GALATASARAY), HUGO (TRABZONSPOR)

TOLGA (ANKARAGÜCÜ), EMRE AKBABA (ADANA DS), SİOPİS (TRABZONSPOR), SABİ'A (SİVASSPOR), HADZİAHMETOVİC (KONYASPOR)

GOMİS (GALATASARAY), SERDAR GÜRLER (BAŞAKŞEHİR)



ALKIŞI ALANLAR:

ÖMER ERDOĞAN

5 hafta oldu. Tam 5 haftadır Ankaragücü yenilgiyi unuttu. Ömer Erdoğan'ın büyük payı var bunda, Hatayspor'da da göstermişti teknik direktörlükteki başarısını aslında. Sezona kötü başlayan, "Eyvah gidecek mi yoksa Başkent'in yıldızı" diye şüphe duyulan Ankaragücü'nü toparladı, sonunda istediği gibi bir takımı ortaya çıktı. Ankaragücü, Antalyaspor'u da deplasmanda vurdu, verilen aradan sonra dönüşü muhüeşem oldu.



CEZA TAHTASI:

ATİLLA KARAOĞLAN

Bir de FIFA kokartı takmışlar! Kim takmış, niye takmış, nasıl takmış? Takanın takma yetkisi de elinden alınmalı, bu iş bu kadar ucuz olmamalı. Eskiden hatalı karar veren hakemlere tribünler bağırırdı: "Hakeme gözlük!" diye. Şimdi buna gerek de kalmadı. VAR var çünkü, gidip tekrar izleme şansı da var. Gaziantep'te Beşiktaşlı NKoudou resmen rakibine kafa attı. Bu Karaoğlan sarı çıkardı. Bu sarıya NKoudou dahil Beşiktaşlı futbolcular bile şaşırdı. VAR'daki de şaşırmış olmalı ki, "Gel bir daha izle" dedi. İzledi. Adam sarıda inat etti iyi mi? Sadece bu kadarla da değil. Maçı mahvetti. Zaten kötü oynuyordu iki takım bir de bu arkadaş eklendi. Onu atayan bilgisayara selam söyleyin, sakın bu Karaoğlan'ı FIFA kokartı taktık diye Avrupa'ya falan göndermeyin. Rezil oluruz böyle bir karar da orada verirse, söylemedi demeyin.

TRABZON'DAKİ PANKART

Komedi desen değil. Düpe düz cehalet! Cumhuriyet diyorsun, padişahların resmini koyuyorsun. Nasıl pankart hazırlıyorsun. Yavuz Sultan Selim zamanında cumhuriyet mi vardı? Ya da diğerlerinin? Adı üstünde padişah kardeşim padişah! Cumhuriyeti ilan eden Atatürk nerede? Yok. Oysa öğreniyoruz ki o pankartı ilk yapanlar tarihte koşmuşlar Atatürk'ün fotoğrafını. Bunu kim yaptı, kimin aklıydı? Hayret yani. Böyle bir haftada bir bu eksikti!

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.