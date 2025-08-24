Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şokta

Bayern Münih'te Sacha Boey ile yollar ayrılıyor. Alman devinde tam olarak beklentileri karşılayamayan ve adı eski takımı Galatasaray ile de anılan Sacha Boey'in transferi için ezeli rakip harekete geçti.

SACHA BOEY İÇİN YENİDEN GALATASARAY SESLERİ YÜKSELMİŞTİ.

30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman devinde bir türlü dikiş tutturamadı. Beklentilerin çok uzağında kalan Fransız sağ bekin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu için eski takımı Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyordu.

Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

SACHA BOEY EZELİ RAKİBE İMZA ATIYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Sacha Boey için eski takımı Rennes'in ezeli rakibi Marsilya kolları sıvadı. 24 yaşındaki sağ bek ile büyük oranda anlaşmaya varan Fransız ekibi, Bayern Münih'i de ikna ederek transferi bitirmeye hazırlanıyor. Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Sacha Boey, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 921 dakika sahada kalan 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Filenin Sultanları Bulgaristan'a karşı!

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Fenerbahçe imkansızı başardı!