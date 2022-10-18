Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine girdi

Galatasaray'ın gece yapılan açıklamasından sonra Fenerbahçe sert bir karşılık verdi, sonra Galatasaray bir kez daha açıklama yaptı

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi;

''Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz.

Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe’yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir.

Bu hezeyan Türk futbolunun marka değerinin içini boşaltmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır.

Gerek kurumlar düzeyinde yapılan iç siyaset odaklı, zamansız hezeyanın yansıması olan açıklamalar gerekse akıldan, izandan, perspektiften yoksun ve futbol kültüründen, kurallarından uzak, gülünç yorumlar, tamamen uzun süreli alışkanlıkların eseridir.

Tüm bu yaşananlara dair camiamızdaki farkındalığın oldukça üst seviyede olduğunu biliyor; taraftarlarımızın sezon başından itibaren olduğu gibi bugün ve sezon boyunca sadece takımımızı destekleme, birlik beraberlik içerisinde durma odağında kalarak Kulübümüze en büyük faydayı sağlayacağını dile getiriyoruz.

Takımımızın sahadaki emeğine, kendinden emin duruşuna zarar verme hedefinde olan her kişi ve kurumla gereken mücadeleyi vermekten kesinlikle geri durmayacağımızı vurguluyoruz.''

GALATASARAY: ADALETTEN KORKANLAR BELLİ OLDU

Galatasaray Kulübü, gece yaptığı açıklamanın ardından yeni bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün bir önceki paylaşımında "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!

Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki, futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.