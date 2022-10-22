Fenerbahçe tribününün önemli konukları: Madencilerin çocukları

Fenerbahçe, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan maden işçilerinin çocuklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.
Konuklar daha sonra Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını izledi.
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