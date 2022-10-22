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Fenerbahçe tribününün önemli konukları: Madencilerin çocukları

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan işçilerin çocukları Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 21:58
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Fenerbahçe, yaralı madencilerin çocuklarını ağırladı

Fenerbahçe tribününün önemli konukları: Madencilerin çocukları
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Fenerbahçe, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan maden işçilerinin çocuklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırladı. 

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Konuklar daha sonra Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını izledi.

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Timur
22.10.2022 22:03
Hocayı siyasette yıpratmamak lazım. Geçmişte Ali Fuat Başgil örneği var. Siyasetçi çok yetişir ama bilim adamı kolay yetişmez.  
 
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