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Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak Emre Belözoğlu iddiası: Galatasaray'a yakın

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu’nun Galatasaray’a gideceğini iddia etti.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:00
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'Galatasaray'a yakın' Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak Emre Belözoğlu iddiası

Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak Emre Belözoğlu iddiası: Galatasaray'a yakın
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Spor gazetecisi Serdar Ali Çelikler, Youtube’da “SportBox” kanalında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Medipol Başakşehir ile başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu’nun geleceğine ilişkin tahminde bulunan Çelikler, “Emre Belözoğlu milli takıma gider, kesin. Sonra Fenerbahçe ya da Galatasaray’a gider. Bence Galatasaray’a daha yakın.” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de 49 maça çıkan 42 yaşındaki teknik direktör 30 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.08 maç başına puan ortalaması elde etti.

“ALİ KOÇ FENERBAHÇE’Yİ ÖLSE BIRAKMAZ”

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili de konuşan Çelikler, “Ali Koç şampiyon olursa bırakır’ diyorlar, ölse bırakmaz! Hele şampiyon olduktan sonra hiç bırakmaz. Bir dönem sonra bilemem.” dedi.



 

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