Süper Lig düşme potasında nefesler tutuldu. 4 takım tehlikede

Süper Lig’in son haftalarında yaşanan heyecan dorukta. İstanbulspor’un ardından, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonucunda Fatih Karagümrük’ün de ligden düşmesi kesinleşti. Karagümrük’ün Samsunspor karşısında aldığı galibiyet, Pendikspor’un da kaderini belirleyerek ligden düşen üçüncü takım olmasına neden oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında ise Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK bulunuyor. Hatayspor 38 puanla, Ankaragücü 40 puanla ve hem Konyaspor hem de Gaziantep FK 41’er puanla son haftaya giriyorlar.

Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Gaziantep FK, son haftada Pendikspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Rizespor’u ağırlayacak. Konyaspor’un konuğu ise güçlü rakip Galatasaray olacak. Ankaragücü ise zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Kritik Haftanın Senaryoları:

Hatayspor: Ligde kalmak için Rizespor karşısında galibiyet almak zorunda. Bu galibiyetin ardından Ankaragücü’nün puan kaybetmesini veya Konyaspor’un mağlup olmasını bekleyecek.

Ankaragücü: Hatayspor’un puan kaybını bekleyecek ve Trabzonspor’u deplasmanda yenerek ligde kalmayı garantilemeye çalışacak.

Konyaspor: Hatayspor ve Ankaragücü’nün puan kaybetmesini umut ediyor. Galatasaray ile oynayacağı maçtan puan çıkarması durumunda, diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak.

Gaziantep FK: Hatayspor’un puan kaybetmesini bekleyecek ve Pendikspor ile yapacağı maçtan en az bir puan alarak ligde kalmayı hedefleyecek.

Dörtlü Averaj Durumu:

Ligde son haftaya girilirken, Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor’un 41 puanda eşitlenme ihtimali bulunuyor. Bu durumda averaj hesapları devreye girecek. Şu anki puan durumuna göre;

Konyaspor: 11 puanla en iyi averaja sahip.

Hatayspor: 9 puanla ikinci sırada.

Ankaragücü: 8 puanla üçüncü.

Gaziantep FK: 3 puanla dördüncü.

Süper Lig’de kalan son hafta, tüm futbolseverler için adeta bir final niteliğinde geçecek. Her takımın kaderi, bu hafta sonu oynanacak maçlarla belirlenecek. Nefesler tutuldu, gözler sahalara çevrildi. Süper Lig’de kimler kalacak, kimler gidecek? Tüm soruların cevabı bugün belli olacak.