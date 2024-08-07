Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık. Sözleşmesi fesh edildi

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Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık. Sözleşmesi fesh edildi

RAMS Başakşehir'de Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı.

Başakşehir Futbol Kulübü, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic’in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019’dan bu yana takımda forma giyen ve şampiyonluk dahil birçok başarıya katkı sağlayan Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüp, Aleksic’e emekleri için teşekkür ederken, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diledi.

33 yaşındaki futbolcu, Başakşehir formasıyla çıktığı 182 maçta 37 gol kaydetti ve 2019-2020 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Aleksic, bu sezon UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita ile oynanan iki maçta da sonradan oyuna dahil oldu.

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