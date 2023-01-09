Mehmet Büyükekşi'den ''zorunluluk'' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya’da düzenlenen Winter League Convention 2023’te açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi "Dünyanın en popüler spor dalı şüphesiz ki futbol. Ve futbolu günümüzde, sadece bir spor olarak tanımlamak yeterli değil. Ülkeler artık turizm hedeflerini belirlerken futbol turizmine büyük bir ağırlık vermeye başladı.

Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var: Ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi bir veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye’ye gelen takımların yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz.

Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz. Elde edeceğimiz verilerle bu alanda yol haritamızı oluşturacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hiç şüphesiz ki, dünyanın en güzel yeridir dediği Antalya iklimi, denizi, kumu, güneşi, tarihi güzellikleri, lüks tesisleri ve ulaşım kolaylığı ile dünyanın ve ülkemizin göz bebeği konumunda.

Turizm için ölü sezon kabul edilen kış aylarında bile, elverişli iklimi ve tesisleriyle futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi.

'AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRECEĞİZ'

Antalya'nın futbol kampı merkezi olduğunu ve bunlarında artacağını dile getiren Mehmet Büyükekşi "90’lı yıllarda yurt içinden sadece 25 takım Antalya’da kamp yapıyordu. Bugün dünyanın dört bir köşesinden 1500’e yakın takım kamp yapabiliyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yine birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu. TFF olarak biz, ülkemizde Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istiyoruz. Yaz ayları için iklim olarak elverişli olan Karadeniz bölgesi yapılacak spor ve konaklama tesisleri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen takımların kamp alanlarına dönüşebilir.

Futbol Akademisi Projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Belçika ve Hollanda’ya gidiyoruz. Yurt içinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Önce altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacağımız projemizde, gelecek sezon Süper Lig’e ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig’e akademi zorunluluğu getireceğiz" dedi.