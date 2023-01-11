11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Büyükekşi'den İmamoğlu'na Şampiyonlar Ligi ziyareti

Büyükekşi'den İmamoğlu'na Şampiyonlar Ligi ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023’te İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası hazırlıklarını görüşmek adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:09
Takip Et

TFF Başkanı Büyükekşi İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

Büyükekşi'den İmamoğlu'na Şampiyonlar Ligi ziyareti
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci ve Yalçın Aksoy ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de söz konusu görüşmede yer aldı.

Yapılan görüşmede 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında stadyum ve şehirde yapılacak çalışmalar ile hazırlıklar konuşuldu. İstanbul'un tanıtımına maddi ve manevi büyük katkılar sağlayacak Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunu en güzel şekilde gerçekleştirebilmek adına iki kurumun bir yol haritası belirleyerek işbirliği içerisinde çalışması konusunda mutabık kalındı.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Ekrem İmamoğlu'na A Milli Takım forması takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
3
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
4
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.