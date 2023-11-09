Süper Lig maçında sirenler çalınca futbolcular sığınaklara kaçtı. 90 dakika 4 buçuk saat sürdü

Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) Dnipro-1 ile Oleksandriya arasındaki karşılaşma, hava saldırısı uyarı sirenleri nedeniyle 4 saat 36 dakikada tamamlanarak lig tarihinin en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.