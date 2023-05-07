Süper Lig maçında tokat attı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a karşı oynamayacak

Ümraniyespor Sivasspor maçında gergin anlar yaşandı. Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare kırmızı kart görürken saha bir anda karıştı.

Süper Lig maçında tokat attı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a karşı oynamayacak

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta saha bir anda karıştı.
İlk yarının son dakikalarında Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahasında gerginlik yaşandı.

Ceza sahası içinde Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kalırken golcü oyuncuyu Hakem Burak Şeker sarı kartla cezalandırdı.
VAR DEVREDE
Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu detaylı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gösterdi.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAYACAK
Direkt kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Öne Çıkanlar
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı Siyaset
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Konya ile Kayseri yenişemedi Spor
Konya ile Kayseri yenişemedi
Kahramanmaraş’ta ev sahiplerini tedirgin eden görüntü. Her deprem sonrası yeraltından yükseliyor Güncel
Kahramanmaraş’ta ev sahiplerini tedirgin eden görüntü. Her deprem sonrası yeraltından yükseliyor
Küme düşme hattındaki Beşiktaş'tan kritik 2 puan Spor
Küme düşme hattındaki Beşiktaş'tan kritik 2 puan
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in faillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim Güncel
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in faillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim
Pınar Sabancı 42 yaşında Oxford mezunu oldu Magazin
Pınar Sabancı 42 yaşında Oxford mezunu oldu