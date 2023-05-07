Süper Lig maçında tokat attı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a karşı oynamayacak

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta saha bir anda karıştı.

İlk yarının son dakikalarında Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahasında gerginlik yaşandı.

Ceza sahası içinde Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kalırken golcü oyuncuyu Hakem Burak Şeker sarı kartla cezalandırdı.

VAR DEVREDE

Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu detaylı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAYACAK

Direkt kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.